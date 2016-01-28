В Киеве медики прогнозируют вторую волну эпидемии гриппа и ОРВИ

Главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан не исключает повторного введении карантина в общеобразовательных заведениях столицы из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве.

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"Мы ожидаем вторую волну эпидемии гриппа и ОРВИ и повышения показателей заболеваемости, связанную с циркуляцией вируса гриппа В. Этот вирус естественно циркулирует в Украине", - отметил Рубан.

Как сообщал УНИАН, в связи с эпидситуацией в школах столицы с 16 января по 1 февраля временно прекращен учебный процесс.