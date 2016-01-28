В Киеве медики прогнозируют вторую волну эпидемии гриппа и ОРВИ
14:07, 28 января 2016Киев
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Повторение карантина в школах возможно в начале марта.
В Киеве ожидают вторую волну заболеваемости на грипп и ОРВИ / УНИАН
Главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан не исключает повторного введении карантина в общеобразовательных заведениях столицы из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве.
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"Мы ожидаем вторую волну эпидемии гриппа и ОРВИ и повышения показателей заболеваемости, связанную с циркуляцией вируса гриппа В. Этот вирус естественно циркулирует в Украине", - отметил Рубан.
Как сообщал УНИАН, в связи с эпидситуацией в школах столицы с 16 января по 1 февраля временно прекращен учебный процесс.
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