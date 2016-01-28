В Киеве обещают не сокращать школьные каникулы из-за карантина

Киевская городская власть сегодня не рассматривает возможность сокращения весенних каникул или продления учебы летом из-за приостановки учебно-воспитательного процесса в школах. Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, сообщает пресс-служба КГГА.

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По ее словам, все общеобразовательные учебные заведения получили рекомендации по использованию отдельных элементов или форм дистанционного обучения, чтобы ученики вовремя успели пройти школьную программу.

"Для этого могут использоваться все технические и информационные средства: электронная почта, социальные сети, средства онлайн связи. При этом решение об использовании тех или иных форм дистанционного обучения учителя принимают самостоятельно в зависимости от возможностей учащихся. Поэтому сегодня у нас нет объективных оснований вносить изменения в график проведения учебно-воспитательного процесса", – пояснила чиновница.

Одновременно Старостенко добавила, что все будет зависеть от эпидемической ситуации в столице.

"Врачи прогнозируют в феврале эпидемию еще одного вируса, что может повлечь приостановление обучения. Однако, даже тогда мы предложим дополнительные элементы самостоятельной работы, уплотнение программы и другие формы обучения, чтобы выпускники могли вовремя подготовиться к ВНО", - заверила она.

Как сообщал УНИАН, в связи с эпидситуацией в школах столицы с 16 января по 1 февраля временно прекращен учебный процесс.