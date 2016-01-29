Кличко назначил своим замом Плиса вопреки запрету правительства - СМИ

Как сообщает ZN.UA, 20 января 2016 года Кабмин своим постановлением сократил количество заместителей глав местных государственных администраций. В частности, главе Киевской обласной государственной администрации правительство сократило количество заместителей с 5 до 4.

В этот же день Кабмин на своем заседании отказался согласовать кандидатуру Геннадия Плиса, которого называют человеком Вадима Столара, на должность первого заместителя главы КГГА и предложил Кличко внести другую кандидатуру на эту должность. Об этом идет речь в выписке из протокола заседания правительства, которое есть в распоряжении ZN.UA.

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Заявление о назначении Плиса, которого Кличко видел своим первым замом вместо Игоря Никонова, мэр сделал еще в начале декабря. Однако, как утверждают в КГГА, Кабмин сознательно затягивал процесс назначения заместителей главы КГГА, пока не решатся кадровые вопросы внутри самого правительства.

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Несмотря на отказ Кабмина, Виталий Кличко распоряжением от 27 января 2016 года назначил Геннадия Плиса своим первым заместителем.

После того, как Кличко стал мэром в 2014 году, Плис несколько месяцев проработал на должности советника мэра Киева Кличко, а в октябре 2014 год вернулся на должность Директора департамента внутреннего финконтроля и аудита КГГА, которое он возглавлял в период мэрства Леонида Черновецкого.

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Кроме того, согласно другим распоряжениям заместителями Кличко стали Александр Спасибко и Николай Паровозник.

Спасибко с сентября 2015 года фактически уже занимает место замглавы КГГА, которое ранее занимал Павел Рябикин.