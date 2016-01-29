В школах Киева карантин продлили еще на неделю

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Дарницкой РГА в Киеве Геннадий Синцов.

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"Еще неделю карантина! Дети в школу пойдут не раньше 08.02.2016", - написал Синцов.

Как сообщалось, с начала эпидсезона, с 28 сентября прошлого года, ОРВИ и гриппом в Украине уже переболели 3 млн 17 454 человек, зарегистрировано 129 летальных случаев.

В связи с эпидситуацией в школах столицы с 16 января по 1 февраля временно прекращен учебный процесс, но каникулы обещают не сокращать.