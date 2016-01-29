КИУ: При выборах в райсоветы Киев получит до 474 новых депутата

В случае проведения выборов в районные советы в столице может дополнительно появиться от 462 до 474 новых депутатов. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook, приводя данные в виде инфографики.

В частности, больше всего - по 54 депутата - появится в Дарницком, Деснянском, Днепровском и Святошинском районах.

Несколько меньше, по 42 народных избранника, получат Голосеевский, Оболонский, Подольский и Шевченковский районы. Еще 36 депутатов могут появиться в Печерском районе.

Соломенский район Киева в зависимости от количества избирателей, которое определит Центризбирком в начале следующего месяца, получит либо 42, либо 54 депутата.

Напомним, Комитет избирателей Украины не поддерживает проведение выборов в районные советы Киева в марте этого года из-за несовершенства законодательства в части избирательного процесса на местном уровне.

«От того, что в Киеве появится около 500 депутатов райсоветов вряд ли механизм управления городом улучшиться. И к тому же, не забываем, что это приведет к серьезным расходам из городского бюджета, начиная из логистических вопросов, заканчивая тем, что депутаты получают бюджетные средства на свою работу с избирателями», - отмечал ранее глава КИУ Алексей Кошель.

Ранее Окружной административный суд Киева принял решение об отмене выборов в районные советы Киева. Вместе с тем, в Центризбиркоме намерены оспорить решение ОАС о запрете ЦИК осуществлять любые действия по первым выборам в райсоветы, которые предварительно назначены на 27 марта.