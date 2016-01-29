В КГГА заявляют, что назначили первого зама Кличко в рамках действующего законодательства

Мэр Киева Виталий Кличко при назначении Геннадия Плиса своим первым заместителем действовал в рамках украинского законодательства. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

Чиновник опроверг информацию, растиражированную сегодня в СМИ, о том, что Кличко не согласовывал кандидатуру Плиса на должность первого заместителя главы КГГА с руководством государства.

Бондаренко сослался на Порядок рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и внесением представлений относительно лиц, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Верховной Радой Украины, президентом Украины или Кабинетом министров Украины или согласовывается с Кабинетом министров Украины, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 11.04.2012 № 298, а именно п.п. 7 п. 1, п 9 п. 2, п 6 п. 7.

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«В соответствии со статьей 16 Закона Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве» первый заместитель и заместители председателя Киевской городской государственной администрации, полномочия которых касаются сферы исполнительной власти, назначаются на должности и освобождаются от должностей Киевским городским председателем по согласованию соответственно с президентом Украины и Кабинетом министров Украины. Более того, в соответствии с Порядком Кабинета министров Украины представление вносится Киевским городским головой Кабинету министров Украины - относительно заместителей председателя и заместителя председателя - руководителя аппарата Киевской горгосадминистрации, полномочия которых касаются сферы исполнительной власти. Должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации в данном перечне отсутствует», - написал Владимир Бондаренко.

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В тоже время глава аппарата столичной мэрии сообщил, что согласование президента Украины на назначение Геннадия Плиса на должность первого зама главы КГГА было направлено 12 января 2016 года под № 1-1/7.

Напомним, распоряжением Киевского городского головы от 27 января 2016 № 42 Плис Г.В. назначен на должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.​