В Главном следственном управлении ГПУ произошел пожар
В здании Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины по улице Борисоглебской, 18 в Киеве вечером 29 января произошел пожар.
Как сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, 29 января в 18:42 поступило сообщение о пожаре, который возник в 6-этажном административном здании по улице Борисоглебской.
На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что возгорание возникло на первом этаже в хозяйственном помещении.
В 19:08 спасатели локализовали пожар, а в 19:21 – ликвидировали.
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В результате возгорания поврежден холодильник, закопчены стены и потолок помещения на площади 10 квадратных метров.
К тушению пожара было привлечено 3 единицы основной и специальной техники, а также 16 человек личного состава.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Во время пожара никто не пострадал.