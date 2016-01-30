В Главном следственном управлении ГПУ произошел пожар

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, 29 января в 18:42 поступило сообщение о пожаре, который возник в 6-этажном административном здании по улице Борисоглебской.

На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что возгорание возникло на первом этаже в хозяйственном помещении.

В 19:08 спасатели локализовали пожар, а в 19:21 – ликвидировали.

Читайте такжеВ центре Одессы в очередной раз горел Дом Руссова

В результате возгорания поврежден холодильник, закопчены стены и потолок помещения на площади 10 квадратных метров.

К тушению пожара было привлечено 3 единицы основной и специальной техники, а также 16 человек личного состава.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Во время пожара никто не пострадал.