У райсоветов должны быть четко определенные полномочия, чтобы не допустить хаоса в управлении Киевом - Кличко

Райсоветы должны иметь четко определенные полномочия, чтобы не допустить хаоса в управлении Киевом.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя ситуацию, которая возникла с проведением выборов в райсоветы столицы.

Кличко отметил, что сейчас ведется дискуссия относительно целесообразности или нецелесообразности проведения соответствующих выборов.

«Сегодня надо четко понимать, какие проблемы будут решать депутаты райсоветов. И мы должны не только избрать до 120 депутатов Киевсовета еще более 500 депутатов райсоветов, но и, прежде всего, определить их полномочия», - сказал мэр Киева.

По его словам, если провести выборы в районные советы без законодательного урегулирования их функций, то это приведет к дублированию полномочий.

«Есть большие угрозы, поскольку Киевский городской совет и райсоветы столицы будут иметь одни и те же полномочия. И это приведет к тому, что эти советы не смогут эффективно работать», - добавил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что закон о выборах доказал свое несовершенство во время проведения местных выборов прошлого года, поскольку, например, в Киеве избиратели 18 округов не имеют своих представителей в Киевсовете.

«Система несовершенна. Чтобы такая ситуация не произошла во время выборов в райсоветы, необходимо усовершенствовать законодательство», - сказал Кличко.

Кроме того, подчеркнул столичный глава, ныне в Конституции не говорится о райсоветах в городах. Виталий Кличко считает, что, возможно, парламент должен принять закон, который урегулирует деятельность районных советов в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове.

«Чтобы мы не придумывали правила под каждые выборы и под каждый город. Мы выступаем «за» предоставление общинам более широких прав, но к этому вопросу необходимо подходить более тщательно и ответственно. Поэтому мы инициировали создание в парламенте рабочей группы, которая должна дать ответы на все эти вопросы», - отметил мэр Киева.