Мэр Киева заявил, что выборы в райсоветы следует проводить после определения полномочий

Райсоветы столицы должны иметь четко определенные полномочия, чтобы не допустить хаоса в управлении Киевом. Об этом 29 января в эфире телеканала ICTV заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Столичный глава прокомментировал ситуацию с вынесенным на днях решением Окружного административного суда Киева, который фактически запретил проведение выборов в райсоветы этой весной.

Виталий Кличко высказал опасение, что из-за законодательного несовершенства Закона «О выборах» все система управления столицей может оказаться под угрозой. По его мнению, в том виде, в котором планировалось провести эти выборы, они бы представляли собой угрозу дублирования полномочий.

«Есть большие угрозы, потому что Киевский городской совет и райсоветы столицы будут иметь одни и те же полномочия. И это приведет к неспособности этих советов эффективно работать. Представьте что вы сели в такси с двумя водителями, где у каждого собственный руль. Как думаете это эффективно? С большой вероятностью вы вообще никуда не поедете», – отметил Виталий Кличко.

Киевский городской глава также отметил, что закон о выборах уже показал свое несовершенство при проведении местных выборов в 2015 году, когда в Киеве избиратели 18 округов не получили своих представителей в Киевсовете. Поэтому Виталий Кличко предложил более тщательно проработать Закон «о выборах», прежде чем его осуществлять. «Система несовершенна. Чтобы такая ситуация не произошла во время выборов в райсоветы, необходимо усовершенствовать законодательство. К этому вопросу необходимо подходить более тщательно и ответственно. Поэтому мы инициировали создание в парламенте рабочей группы, которая должна дать ответы на все эти вопросы», - добавил он.

Напомним, Окружной административный суд Киева своим решением от 27 января запретил ЦИК осуществлять какие-либо действия относительно районных выборов в Киеве, назначенных на 27 марта. Поводом для такого решения стало обращение общественной организации «Наждак» по поводу неправомерности проведения весенних выборов в Киеве. В свою очередь заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявил, что на это решение будет подана апелляция в Киевский апелляционный административный суд.