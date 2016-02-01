Кличко проигнорировал ультиматум Кабмина об отмене назначения своего первого зама Плиса - СМИ

Как пишет ZN.ua, об этом идет речь в письме Кабмина столичному мэру от 29 января.

В нем обращается внимание на то, что Плис был назначен с нарушением закона "О столице Украине – городе-герое Киеве", согласно статье 16 которого, первый заместитель и заместители КГГА назначаются и увольняются киевским городским главой после согласования с президентом и правительством.

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Правительство также объяснило, что кандидатура Плиса была отклонена из-за того, что, по информации Госфининспекции, за период 2013 года – I квартала 2014 года были выявлены растраты в размере более 164 миллионов гривень в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", когда Плис занимал в ней пост главы наблюдательного совета и директора департамента внутреннего аудита и анализа рынков.

По словам источника в Кабмине, сам Плис в ответ претензии по растрате во время работы в ГПЗКУ отметил, что основные растраты в компании на самом деле приходятся на 2014-2015 годы.

По словам источника издания в горадминистрации, распоряжение Кличко о назначении Плиса сопровождалось замечаниями юридического управления КГГА о том то, что это назначение нарушает закон "О столице Украине – городе-герое Киеве".

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Однако Кличко эти замечания проигнорировал, как и проигнорировал сам ультиматум Кабмина. Пока информация об отмене назначения Плиса на сайте КГГА отсутствует.

"Мэр считает Яценюка уже практически отставленным премьером и рассчитывает на то, что вопрос назначения Плиса потеряется на фоне кадровых перестановок в самом правительстве", - добавил источник.

Напомним, 20 января Кабмин сократил количество замов Кличко и отказался давать добро на назначение Плиса первым замом главы КГГА. Кличко же 27 января назначил Плиса, несмотря на отказ Кабмина согласовать эту кандидатуру.