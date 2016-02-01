Симанский и другие лидеры столичных ячеек политсил обсудили с Магерой вопрос выборов в райсоветы

1 февраля председатель Киевской организации «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Дмитрий Симанский совместно с руководителями столичных организаций политических партий «Объединение «Самопомич», «Демократический альянс», «Сила людей», «Гражданская позиция» и ВО «Свобода» встретились с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Андреем Магерой. Во время рабочей встречи стороны провели консультации о позиции ЦИК относительно отмены выборов в районные советы города Киева 27 марта.

По словам политиков, позиция ЦИК состоит в том, что решение Окружного административного суда города Киева об отмене выборов в райсоветы 27 марта является сомнительным, и иск ГО «Наждак», права которого якобы были нарушены, не должен стать причиной для их отмены.

«Киевляне хотят этих выборов, ЦИК хочет этих выборов, Киевсовет, который принимает соответствующие решения, хочет этих выборов. И мы надеемся, этого же хочет киевский городской голова», – заявил Дмитрий Симанский, отметив, что любые решения суда не должны остановить проведение выборов в райсоветы в столице 27 марта.

Лидеры соответствующих политсил собираются также попросить мэра Киева Виталия Кличко высказать свою официальную позицию относительно выборов в райсоветы и присоединиться к борьбе за их проведение.

Напомним, что сегодня под зданием ЦИК состоялся митинг около трех сотен активистов проукраинских политических сил, которые требуют проведения выборов в районные советы в городе Киеве. Тем временем руководители киевских городских ячеек политических партий УКРОП, «Объединение «Самопомич», «Демократический альянс», «Сила людей», ВО «Свобода», «Батькивщина» и «Гражданская позиция» принесли в ЦИК документы для регистрации членов районных в городе Киеве избирательных комиссий. Когда представителям политсил удалось попасть в помещение, сотрудники ЦИК приняли у них соответствующие документы для регистрации членов районных ТВК в городе Киеве.