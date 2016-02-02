Уволенный из-за коррупции экс-глава ЮЗЖД Кривопишин стал советником Кличко

Об этом сказано в распоряжении мэра Киева №70 от 1 февраля 2016 года, обнародованном на сайте КГГА.

"Назначить Кривопишина Алексея Мефодиевича советником Киевского городского головы отдела аналитического обеспечения деятельности Киевского городского головы управления организационно-аналитического обеспечения деятельности Киевского городского головы (патронажной службы) аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) со 2 февраля 2016 года с должностным окладом согласно штатному расписанию", — говорится в распоряжении.

В документе сообщается, что Кривопишину будет присвоен 11 ранг госслужащего, а общий стаж его работы на государственной службе составляет 2 года и 24 дня.

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В этой связи Кличко поручил установить Кривопишину надбавку за ранг госслужащего в размере 70 грн и доплату за научную степень кандидата экономических наук в размере 15% должностного оклада.

Руководство Министерства инфраструктуры Украины настороженно восприняло это кадровое решение.

"2015 год. Кривопишин-гейт. Мы проводим проверку, собираем кучу доказательств, передаем в МВД, ГПУ, СБУ. Кривопишина Кабмин освобождает от должности. Объемы злоупотреблений действительно впечатляют. Казалось бы - прямой путь в тюрьму. Успешное расследование этого дела - лицо украинской власти. Это подчеркивает каждый посол иностранного государства при встречах с украинскими чиновниками. 1 февраля 2016 года Кривопишин становится советником Кличко. Всех поздравляю и всем искренне благодарен! Реформы по-украински", - написал замминистра инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook.

Как сообщал УНИАН, с 2002 года и до марта 2015 года Кривопишин возглавлял Юго-Западную железную дорогу. После серии журналистских расследований о коррупции на железной дороге он был уволен со скандалом, после чего несколько раз пытался восстановиться в должности, однако эти попытки оказались безуспешными.

Так, в сюжете одной из телепрограмм говорилось, что руководитель ЮЗЖД Кривопишин построил за госсредства силами железнодорожников частный спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village на территории, которая предназначалась для отдыха работников ж/д отрасли.

МВД подтвердило факты злоупотребления в финансово-хозяйственной деятельности магистрали, установив, что все проплаты по строительству комплекса осуществлялись за счет госсредств ЮЗЖД.

Журналисты программы “Наши гроши” утверждают, что семья Алексея Кривопишина “заработала” на государственных тендерах около 758 млн грн.

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога расположена преимущественно на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей. В настоящее время в связи с реорганизацией "Укрзализныци" Юго-Западная магистраль преобразована в региональный филиал "Укрзализныци".