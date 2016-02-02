За сутки в Киеве зарегистрировано более 7 тысяч больных гриппом и ОРВИ - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации.

«Количество госпитализированных за сутки 1 февраля 2016 года в стационары г. Киева несколько увеличилось, на лечение поступил 121 пациент, из которых 91 заболевший ОРВИ (37 детей и 54 взрослых) и 30 больных гриппом (30 взрослых)», - говорится в сообщении.

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В Департаменте отметили, что сейчас в учреждениях здравоохранения, в составе которых функционируют инфекционные, терапевтические и пульмонологические отделения, на стационарном лечении находятся 959 пациентов, из них - 672 больных ОРВИ и 287 больных гриппом. Из них 32 человека находятся в реанимационных отделениях.

По состоянию на 2 февраля в учреждениях здравоохранения в наличии 181 свободная койка (64 - для детей, 117 - для взрослых), свободных аппаратов ИВЛ (неинвазивных) для лечения ОРВИ и гриппа: для взрослых - 11, для детей - 2.

В КГГА напомнили, что за сутки 25 января заболело 8390 человек, 26 января - 7559, 27 января - 6360, 28 января - 5751, 29 января - 5185, 30 января - 1928, 31 января - 883 человека.