В Киеве наступает весна: синоптики обещают завтра теплый дождливый день с сильным ветром

По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра, 3 февраля, в столице будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с, температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

4-5 февраля в Киеве ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4 февраля 0-2° тепла, 5 февраля 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

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В КГГА напоминают об основных правилах поведения при усилении порывов ветра: при сильном ветре все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Также советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий.

При падении деревьев или веток, травмировании людей и т.п. в КГГА просят немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.