Источник рассказал, кого назначат новым главой Киевской ОГА

Новым председателем Киевской областной государственной администрации будет назначен вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Максим Мельничук.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник. Максим Мельничук ученый, доктор биологических наук, в 2010-2011 годах занимал должность заместителя министра аграрной политики Украины. Читайте такжеУволенный из-за коррупции экс-глава ЮЗЖД Кривопишин стал советником Кличко Как сообщал УНИАН, 27 января председатель Киевской облгосадминистрации Владимир Шандра на своей странице в Facebook сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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