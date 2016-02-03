Источник рассказал, кого назначат новым главой Киевской ОГА

10:15, 03 февраля 2016
Киев
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Новым председателем Киевской областной государственной администрации будет назначен вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины Максим Мельничук.

киевский облсовет цик / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Максим Мельничук ученый, доктор биологических наук, в 2010-2011 годах занимал должность заместителя министра аграрной политики Украины.

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Как сообщал УНИАН, 27 января председатель Киевской облгосадминистрации Владимир Шандра на своей странице в Facebook сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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