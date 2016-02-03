Кличко обещает демонтаж стройки на Булгакова, 12
Столичная власть начала демонтаж незаконного строительства по улице Булгакова, 12, которое началось фактически во дворе школы.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции демонтажа строительства в Святошинском районе.
«Мы начали демонтаж незаконного строительства. Это балансовая территория школы, фактически во дворе школы начали строить дом. Отсутствует какая-либо разрешительная документация. Здесь собирались возвести жилой дом, уже начали выгонять второй этаж. Это строительство мы прекращаем, демонтируем», – подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр отметил, что в Киеве большое количество незаконных строек, на которые нет разрешительных документов, и призвал людей, которые собираются покупать жилье в новостройках, тщательно изучать всю документацию.
«Это строительство Войцеховского, оно не единственное в Киеве. Я обращаюсь ко всем инвесторам: если покупаете жилье, изучите всю документацию. Чтобы она соответствовала законодательству, чтобы здание потом было введено в эксплуатацию», – отметил Виталий Кличко.
Мэр призвал руководителей районов Киева оперативно реагировать на все стройки, которые начинаются на вверенной им территории. «Как только вы видите, что начинаются строительные работы и отсутствует документация, срочно информируйте городскую администрацию и правоохранительные органы, чтобы такие строительства упреждать и останавливать на начальном этапе», – подчеркнул Виталий Кличко.
Киевский городской голова отметил, что столичная власть готова сотрудничать с инвесторами и застройщиками, которые хотят работать и строить законно. «Но чтобы у нас не было повторения «Элита-центра», нам необходимо оперативно реагировать на все незаконные стройки. У нас было совещание с правоохранителями и мы еще раз акцентировали внимание на незаконных стройках в Киеве. Мы будем жестко реагировать. Все незаконные стройки будем демонтировать», – подчеркнул Виталий Кличко.
Во время начала демонтажа незаконного строительства также присутствовали представители правоохранительных органов во главе с руководителем Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андреем Крищенком.