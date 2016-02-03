Кличко обещает демонтаж стройки на Булгакова, 12

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции демонтажа строительства в Святошинском районе.

«Мы начали демонтаж незаконного строительства. Это балансовая территория школы, фактически во дворе школы начали строить дом. Отсутствует какая-либо разрешительная документация. Здесь собирались возвести жилой дом, уже начали выгонять второй этаж. Это строительство мы прекращаем, демонтируем», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве большое количество незаконных строек, на которые нет разрешительных документов, и призвал людей, которые собираются покупать жилье в новостройках, тщательно изучать всю документацию.

«Это строительство Войцеховского, оно не единственное в Киеве. Я обращаюсь ко всем инвесторам: если покупаете жилье, изучите всю документацию. Чтобы она соответствовала законодательству, чтобы здание потом было введено в эксплуатацию», – отметил Виталий Кличко.

Мэр призвал руководителей районов Киева оперативно реагировать на все стройки, которые начинаются на вверенной им территории. «Как только вы видите, что начинаются строительные работы и отсутствует документация, срочно информируйте городскую администрацию и правоохранительные органы, чтобы такие строительства упреждать и останавливать на начальном этапе», – подчеркнул Виталий Кличко.

Киевский городской голова отметил, что столичная власть готова сотрудничать с инвесторами и застройщиками, которые хотят работать и строить законно. «Но чтобы у нас не было повторения «Элита-центра», нам необходимо оперативно реагировать на все незаконные стройки. У нас было совещание с правоохранителями и мы еще раз акцентировали внимание на незаконных стройках в Киеве. Мы будем жестко реагировать. Все незаконные стройки будем демонтировать», – подчеркнул Виталий Кличко.

Во время начала демонтажа незаконного строительства также присутствовали представители правоохранительных органов во главе с руководителем Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андреем Крищенком.