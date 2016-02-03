Синоптики прогнозируют на завтра в Киеве мокрый снег и дождь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра в столице будет облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 2-4°.

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5 и 6 февраля в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° тепла.