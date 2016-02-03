В Белой Церкви запустили патрульную полицию

Улицы Белой Церкви и сел Белоцерковского района будут патрулировать новые группы реагирования патрульной полиции. Об этом в своем Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

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"Запускаем новые группы реагирования полиции по Киевской области. Прибытие по вызову в селах - до 20 мин, райцентры -7", - сообщил министр.

По словам главы МВД, работать в полиции будут те, кто уже прошел переаттестацию.

Сейчас подобную систему внедряют на территории Киевской, Харьковской и Львовской областей, отметили в ведомстве.