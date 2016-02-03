В столице от гриппа умерли 37 человек - КГГА

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Донченко сегодня на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты, проинформировали УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

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"С начала вспышки эпидемии заболевания зарегистрировано 37 летальных случаев от осложнений, вызванных гриппом типа А. Во всех случаях отмечено позднее обращение больных за медицинской помощью с момента заболевания", - сказала Донченко.

По данным Департамента здравоохранения, по состоянию на 3 февраля в медицинских учреждениях на стационарном лечении находится 1059 пациентов, больных ОРВИ (742 человека) и гриппом (317 человек, из них 31 находится в реанимационных отделениях).

За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 5 тыс. 704 больных гриппом и ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по данным Минздрава, по состоянию на 3 февраля от гриппа умерли 185 человек.