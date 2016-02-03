СМИ: В Киеве избили участников митинга против многоэтажной застройки (фото)

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на очевидцев события.

По словам свидетелей, около 15 человек спортивного телосложения, которые назвались строителями, вышли к митингующим. В результате спора были избиты двое мужчин и как минимум три женщины, одну из них госпитализировали.

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"Толкали женщин, они падали, начинали толкать ногами. Мужчин толкали, мужчины пытались вступиться, их начали бить", – сказал очевидец и отметил, что 2 февраля люди, назвавшиеся строителями, также избили активистку.

Как ранее сообщал УНИАН, в исторической части Киева могут запретить строительство высоток.