СМИ: В Киеве избили участников митинга против многоэтажной застройки (фото)
17:45, 03 февраля 2016Киев
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В Киеве против возведения многоэтажного дома по ул. Дубинина, 2А протестуют около 25 жителей близлежащих домов. Горожане уверяют, что работы проходят незаконно.
К митингующим вышли около 15 человек спортивного телосложения / 112.ua
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на очевидцев события.
По словам свидетелей, около 15 человек спортивного телосложения, которые назвались строителями, вышли к митингующим. В результате спора были избиты двое мужчин и как минимум три женщины, одну из них госпитализировали.
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"Толкали женщин, они падали, начинали толкать ногами. Мужчин толкали, мужчины пытались вступиться, их начали бить", – сказал очевидец и отметил, что 2 февраля люди, назвавшиеся строителями, также избили активистку.
Как ранее сообщал УНИАН, в исторической части Киева могут запретить строительство высоток.
Фото: 112.ua
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