По обращению Кличко Генпрокуратура начала расследование в отношении стадиона "Старт"

По обращению Киевского городского председателя Виталия Кличко Генпрокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей служебными лицами регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву во время выполнения условий договора купли-продажи стадиона «Старт».

«Я рад, что по нашим обращениям Генпрокуратура начала расследование в отношении «Старта». В конце 2015 года мы выиграли апелляционный иск против ООО «Голден Хаус», которое хотело застроить легендарный стадион. Мы добились того, чтобы стадион вернули киевлянам. А теперь одна из важных задач – найти и привлечь к ответственности виновных людей – чиновников, из-за которых мы едва не потеряли стадион, которые разбазаривали коммунальное имущество и землю. Я всегда подчеркиваю: борьба с коррупцией должна иметь конкретный результат – чтобы люди, которые нарушили закон, отвечали по закону. Надеюсь, в ближайшее время в прокуратуре смогут назвать и привлечь к ответственности людей, которые совершили правонарушения в случае со «Стартом», – отметил Виталий Кличко.

Как говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на обращение Киевского городского головы, в Единый реестр досудебных расследований 27 января 2016 внесены сведения и начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения служебных обязанностей служебными лицами регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.