В столице возросло количество угонов

12:44, 04 февраля 2016
Киев
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В течение прошлого года в Киеве зарегистрировано 1837 угонов транспортных средств, из которых возвращено владельцам 238 единиц.

Фото УНИАН

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник ГУ Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, по сравнению с 2014 годом в прошлом году количество угнанных автомобилей выросло на 12%.

Также начальник полиции сообщил, что в прошлом году было раскрыто 8 преступных группировок, которые незаконно завладели более чем 50 автомобилями.

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