В столице возросло количество угонов

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник ГУ Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, по сравнению с 2014 годом в прошлом году количество угнанных автомобилей выросло на 12%.

Также начальник полиции сообщил, что в прошлом году было раскрыто 8 преступных группировок, которые незаконно завладели более чем 50 автомобилями.