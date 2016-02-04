В столице возросло количество угонов
12:44, 04 февраля 2016Киев
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В течение прошлого года в Киеве зарегистрировано 1837 угонов транспортных средств, из которых возвращено владельцам 238 единиц.
В прошлом году в Киеве зарегистрировано более 1800 угонов машин / УНИАН
Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник ГУ Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.
По его словам, по сравнению с 2014 годом в прошлом году количество угнанных автомобилей выросло на 12%.
Также начальник полиции сообщил, что в прошлом году было раскрыто 8 преступных группировок, которые незаконно завладели более чем 50 автомобилями.
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