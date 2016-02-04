Столичная полиция обнародовала фото и видео последствий взрыва букета в офисе ИТ-компании
14:59, 04 февраля 2016Киев
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Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в г. Киеве обнародовала фото и видео последствий взрыва букета, который произошел вчера в офисе одной из ИТ-компаний.
Остатки взрывчатки / kyiv.npu.gov.ua
Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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Напомним, предварительно установлено, что начальник организации, которая занимается разработкой программного обеспечения, приехал на работу и провел совещание с коллегами. А примерно через час букет взорвался. В результате никто не пострадал, частично повреждена мебель, стены и окно в помещении офиса.
По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 5 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
kyiv.npu.gov.ua
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