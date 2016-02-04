В Киеве суд повторно изъял 147 гектаров Беличанского леса и вернул застройщику

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат от "Свободы" Юрий Левченко. По его информации, Высший хозсуд проигнорировал все аргументы прокуратуры, которая по его депутатскому обращению и подала иск в суд в интересах общества. "Сейчас наибольшую земельную аферу Черновецкого, когда одним решением было выделено 147 га земли на фиктивный кооператив, узаконивают с помощью преступников в мантиях", - написал депутат.

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Также народный депутат обвинил в сговоре Виталия Кличко. "Во время судебных процессов представители Киевсовета по поручению Кличко были на стороне олигарха Василия Хмельницкого", - написал Юрий Левченко.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 13 ноября 2013 года утвердил проекты землеустройства и изменил целевое назначение двух земельных участков площадью 56,7 и 90,4 га, которые расположены на ул. Пономарева, 1-А, в Святошинском районе Киева для реализации проекта "БИОНИК Хилл". На следующий день в Киевсовете выступили с заявлением, заверив, что в связи с целевым изменением земель, Беличанский лес не будут вырубать.