У Кличко озвучили причины поджога машины директора КП "Плесо" Пикалова

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Дмитрий Белоцерковец, подкрепив фото того, что осталось от автомобиля.

По мнению чиновника, главная причина поджога – антикоррупционная деятельность Дениса Пикалова, которому удалось в 2015 году уменьшить на несколько миллионов расходы и увеличить на половину прибыль предприятия, на котором раньше активно зарабатывало бывшее руководство через аренду помещений, торговлю и пр.

«Реформаторство легким не бывает даже в размерах города и коммунальных предприятий. Борьба с коррупцией и с теми кто зарабатывает на городе приводит к таким последствиям», - написал Белоцерковец.

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Директор департамента благоустройства озвучил свои предположения о том, кто может быть виновным в поджоге автомобиля Пикалова. Дмитрий Белоцерковец подозревает бывшего первого заместителя руководителя «Плесо», который недавно пожаловался на невозможность зарабатывать его предприятиям на аренде и необходимость платить в бюджет на рыночных условиях. По второй версии, поджог могли организовать спасатели, поскольку Пикалов начал реорганизацию с целью сокращения всесезонных работников и экономии бюджетных средств в пользу сезонных работников и водолазов, чем перекрыл пути их коррупционного заработка.

«На КП идет реорганизация, директором еще начавшаяся в 2015 году (и я об этом писал) была выявлена целая системная сеть браконьерства и зарабатывания денег через взимание платы с желающих граждан пожарить шашлык у зон у воды. Этим всем занимались часть спасателей КП Плесо. Неоднократно об этом писалось в милицию», - отметил Белоцерковец.

Чиновник столичной мэрии подчеркнул, что ожидает скорой реакции полиции, и выразил поддержку Пикалову в дальнейшей борьбе с коррупцией.