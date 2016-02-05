В Киеве решили не продлевать карантин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение Киевская городская власть приняла в связи со снижением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, в том числе среди детей до 17 лет на 17,9% и среди школьников – на 21,2%.

«В то же время в учебных заведениях будут усилены меры по раннему выявлению детей и сотрудников с признаками заболевания гриппа и ОРВИ и отстранению их от учебного процесса, соблюдению воздушно-теплового режима, регулярному проветриванию, а также проведению влажной уборки с применением дезинфицирующих средств», – сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

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Она подчеркнула, что «с целью дальнейшего снижения уровня заболеваемости мы также обратились к главам всех районных администраций с просьбой обеспечить медицинское сопровождение учебно-воспитательного процесса во всех без исключения столичных заведениях образования».

При этом Старостенко заверила, что в понедельник ученики приступят к занятиям в теплых школах, а власть и в дальнейшем будет контролировать температурный режим в учебных заведениях города.