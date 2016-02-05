Суд признал законным скандальное строительство на Никольской Слободке в Киеве

Такое решение суд принял на заседании 2 февраля, тем самым оставив в силе решение суда первой инстанции.

Жители микрорайона в очередной раз пытались обжаловать разрешение на строительство жилого комплекса, говорится в программе "Схемы", пишет Радио Свобода.

Местная община и активисты не соглашаются с таким решением суда и в течение 20 дней собираются подавать кассацию.

Жители Никольской Слободки также собираются подавать в суд и на отмену разрешительных документов, ведь, как ранее сообщала программа «Схемы», часть разрешений досталась застройщику сомнительным путем.

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«Территория земельных участков, согласно Генеральному плану Киева, по своему функциональному назначению относится к составной части озелененных территорий общего пользования рекреационного назначения», – сообщил юрист и житель Никольской Слободки Андрей Декало.

В то же время Государственная архитектурно-строительная инспекция в этом споре выступает на стороне застройщика.

«Все представленные документы были действующими, никем не отменены, как и сейчас не отменены и действуют. Поэтому у инспекции не было законных оснований для отказа в выдаче обжалуемого разрешения, так же, как нет и сейчас оснований для его отмены», – отметила во время судебного заседания юрист Государственной архитектурно-строительной инспекции Людмила Крайняя.

В Киевской городской госадминистрации избегают четкого ответа на вопрос, законно ли строительство «Солнечной Ривьеры». В пресс-службе мэра столицы Виталия Кличко отметили, что вопрос законности застройки могут решить только правоохранители.

В конце декабря 2015 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство на Никольской Слободке должно быть остановлено и без общественных слушаний и согласия общины продолжаться не будет. Строительные работы возобновились вскоре после местных выборов, второй тур которых завершился 15 ноября.

Ранее журналисты программы «Схемы» неоднократно освещали строительство на Никольской Слободке и выяснили, что к нему могут быть причастны бизнесмен Вагиф Алиев, сын его бизнес-партнера Дмитрий Капивин, депутат Киевсовета Вадим Столар, а также бизнесмен Сергей Веселов, который занимает 57-ю строчку в рейтинге самых богатых украинцев по версии «Форбс Украина». Как обнаружили журналисты, все эти бизнесмены имеют дружеские отношения с мэром Виталием Кличко.

29 апреля этого года Киевский апелляционный хозяйственный суд принял постановление остановить строительство из-за протестов местных жителей Никольской Слободки, которые из-за этой масштабной застройки теряют единственную зону отдыха в микрорайоне.

Однако впоследствии этот же суд определением от 9 июня отменил запрет на проведение строительных работ между улицей Никольско-Слободской и Броварским проспектом в Днепровском районе Киева.

Таким образом коллегия судей разрешила возведение жилого комплекса «Солнечная Ривьера», которое началось, несмотря на многочисленные нарушения во время землеотвода и получения разрешений застройщиками.