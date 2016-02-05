В Киеве от гриппа умер уже 41 человек - СЭС

В Киеве от гриппа умер уже 41 человек.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной санэпидслужбы в Киеве.

«С начала эпидсезона (на 05.02.2016) от осложнений (пневмоний) от гриппа умер 41 человек, в т. ч. за 4-ю неделю - 13 человек, за 4 дня текущей недели - 8 человек. Все умершие взрослые», - говорится в сообщении.

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За 4 дня пятой недели года (1-4 февраля) зарегистрирован 22091 больной, что, по данным СЭС, на 21,3% ниже аналогичного периода предыдущей недели. Снижение заболеваемости произошло среди всех возрастных групп населения. Школьники составляют 13,3% от всех заболевших, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в киевских школах 8 февраля возобновляется учебный процесс после карантина, который был объявлен с 16 января.

В Украине, по данным Минздрава, по состоянию на 5 февраля от гриппа умер 201 человек.