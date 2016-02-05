ЦИК должен воздержаться от подготовки и проведения выборов райсоветов в Киеве – разъяснение суда

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее определение суд вынес сегодня.

Окружной админсуд Киева разъяснил, что в связи с приостановлением действия постановления ЦИК от 25 декабря 2015 года о начале избирательного процесса первых выборов депутатов районных в Киеве советов 27 марта 2016 года ЦИК и другие избирательные комиссии должны воздержаться от совершения действий во исполнение приостановленного постановления, связанные с началом избирательного процесса, подготовкой и проведением выборов, в том числе связанных с формированием новых составов районных в Киеве избирательных комиссий, регистрацией кандидатов в депутаты райсоветов, финансированием подготовки и проведения выборов и т.п.

27 января этот же суд удовлетворил ходатайство общественной организации "Общественный контроль "НАЖДАК" относительно мер обеспечения административного иска путем остановки действия постановления Центральной избирательной комиссии №621 от 25 декабря.

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В свою очередь Центризбирком подал апелляционную жалобу на это решение суда, рассмотрение которой Киевский апелляционный административный суд назначил на 11 февраля. Вместе с тем, согласно закону о местных выборах, до 7 февраля включительно должен быть сформирован новый состав районных в Киеве избирательных комиссий на указанных выборах. В связи с этим ЦИК подал заявление о разъяснении определения Окружного админсуда Киева.

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Напомним, 23 июля 2015 года Киевсовет принял решение "Об управлении районами города Киева", которым определил объем и границы полномочий 10 районных в Киеве советов и назначил первые выборы депутатов этих советов на 27 марта 2016 года.

ЦИК объявил о начале процесса по выборам депутатов райсоветов Киева с 6 февраля.