В Киеве из гранатомета обстреляли СТО (фото, видео)
11:29, 06 февраля 2016Киев
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В Киеве неизвестный из гранатомета обстрелял станцию техобслуживания автомобилей.
В столице ночью СТО обстреляли из гранатомета / kyiv.npu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в столичном управлении полиции, инцидент произошел сегодня около 3.30 в Соломенском районе. Работники взрывотехнической службы, прибывшие на место происшествия, изъяли пусковое устройство РПГ-26 и хвостовую часть гранаты.
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В результате выстрела повреждено помещение СТО. Пострадавших нет.
kyiv.npu.gov.ua
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.
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