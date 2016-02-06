В Киеве из гранатомета обстреляли СТО (фото, видео)

В Киеве неизвестный из гранатомета обстрелял станцию техобслуживания автомобилей.

Как сообщили УНИАН в столичном управлении полиции, инцидент произошел сегодня около 3.30 в Соломенском районе. Работники взрывотехнической службы, прибывшие на место происшествия, изъяли пусковое устройство РПГ-26 и хвостовую часть гранаты. Читайте такжеМилиция ищет хулигана с гранатометом, обстрелявшего здание в Киеве В результате выстрела повреждено помещение СТО. Пострадавших нет. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

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