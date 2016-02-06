В столичном метро из-за задымления закрыли станцию "Льва Толстого"
19:38, 06 февраля 2016Киев
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Станцию "Льва Толстого" закрыто на вход и выход, а также пересадку на "Дворец спорта".
Специалисты выясняют причины задымления / Фото facebook / Марічка Жук
В Киеве закрыли станцию метро "Льва Толстого". Об сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.
«Внимание! Станцию "Льва Толстого" закрыто на вход и выход, а также пересадку на "Дворец спорта". Есть задымление. Выясняем причины», - говорится в сообщении.
Увага! Станцію " Льва Толстого" зачинено на вхід та вихід, а також пересадку на "Палац спорту". Є задимлення. З'ясовуємо причини.Опубліковано КП "Київський метрополітен" 6 лютого 2016 р.
Станція мeтро Льва Толстого — горить. Люди під зeмлeю досі, іх щe нe почали eвакуйовувати. На місці більшe 10 пожeжних і швидких. Хіміко—радіологіна лабораторія пeрeсувна приіхала. Від диму дужe дeрe голо.Опубліковано Марічкою Жук 6 лютого 2016 р.
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