В столичном метро из-за задымления закрыли станцию "Льва Толстого"

В Киеве закрыли станцию метро "Льва Толстого". Об сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

«Внимание! Станцию "Льва Толстого" закрыто на вход и выход, а также пересадку на "Дворец спорта". Есть задымление. Выясняем причины», - говорится в сообщении.

Увага! Станцію " Льва Толстого" зачинено на вхід та вихід, а також пересадку на "Палац спорту". Є задимлення. З'ясовуємо причини. Опубліковано КП "Київський метрополітен" 6 лютого 2016 р.