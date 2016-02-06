Станция Льва Толстого, которую закрыли из-за задымления, снова работает в обычном режиме

На странице Киевского метрополитена в Facebook через час после объявления о закрытии станции Льва Толстого появилось сообщение: «Друзья! Работаем в обычном режиме! Хорошего всем вечера! ». Детали происшествия не уточняются.

Спасателям сообщение о пожаре поступило в 18.15, сообщает 5-й канал. По предварительной информации, загорелся электрический кабель в кассовом зале. Работники ГСЧС приступили к тушению пожара только в 18.40-18.45, ведь они ждали, когда отключат электроснабжение на станции. С 18.20 станция "Льва Толстого" была уже закрыта.

Также пользователи соцсетей сообщают, что возле станции стоит более пяти пожарных машин и много спасателей с баллонами. Вход в метро перекрыто, правоохранители никого не пропускают.

Как сообщал УНИАН, в Киеве закрыли станцию метро "Льва Толстого". Об этом сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook.

«Внимание! Станцию "Льва Толстого" закрыто на вход и выход, а также пересадку на "Дворец спорта". Есть задымление. Выясняем причины», - говорится в сообщении.