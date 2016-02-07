В Киеве патрульная полиция во время ночной погони застрелила нарушителя

В Киеве в ночь на 7 февраля произошла погоня со стрельбой, во время которой полицейские были вынуждены открыть ответный огонь - в результате погиб один человек, сообщает Zahid.net.

"Примерно в 1:00 поступила информация, что на улице Борщаговской в направлении центра, пролетел на сумасшедшей скорости BMW с госномером АА7443ОІ, а вслед за ним несколько экипажей новой полиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погоня продолжилась на проспекте Победы, к тому же езда была на встречной полосе. На Кольцевой были слышны выстрелы. Затем нарушители выехали за пределы Киева в поселок Чабаны, который находится на выезде из столицы.

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"Из автомобиля BMW начали стрелять по полиции и патрульные вынуждены были ответить. Около 2:00 был застрелен мужчина из BMW возле ТРЦ "Магелан", - подчеркивает издание.

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По словам очевидцев, в автомобиле, кроме водителя, находились еще трое лиц. Их задержали и доставили в отделение. В полиции сказали, что задержанные, скорее всего, были под действием наркотиков.