В Нацполиции рассказали подробности ночной погони и стрельбы в Киеве

Патрульные, открывшие ночью в Киеве огонь по автомобилю, водитель которого нарушил правила дорожного движения и не останавливался на требование правоохранителей, действовали законно и выполняли свои прямые обязанности - обеспечивали безопасность граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

«Начали преследование в Соломенском районе, через Шевченковский район в Голосеево. В течение движения автомобиль с нарушителями не реагировал ни на какие указания патрульных - об остановке или выйти из автомобиля. Автомобиль грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других граждан, также двигался по встречной полосе», - сообщил Зозуля.

По его словам, патрульные обоснованно подозревали, что нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения, потому что с алкогольными напитками садились в машину.

Как сообщил Зозуля, преследование продолжалось около 40 минут, нарушителей догоняли два патруля.

"При выезде с проспекта Победы патрульные после нескольких предупреждений открыли огонь. Автомобиль никак не отреагировал. Патрульные, руководствуясь статьей 46 закона о Нацполиции, открыли огонь по колесам. Всего преследовали два патруля и привлекались другие", - сообщил Зозуля.

Он также сообщил, что правонарушители, скрываясь от полицейских, сбили одного патрульного.

"На улице Заболотного, где из-за повреждения авто вылетело на обочину, двое пассажиров вышли с поднятыми руками и сдались, водитель стал убегать. Его догнали и задержали. Затем в автомобиле обнаружили четвертого человека, который был ранен. Оказали первую медицинскую помощь в течение 10 минут, после чего пострадавший скончался от ранений", - сообщил Зозуля.

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По его словам, другие выводы по поводу этой ситуации будут предоставлены после проведения расследования.