Прокуратура проверяет правомерность действий полиции во время преследования BMW в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, по данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Отмечается, что по уголовному производству уже проведен осмотр места происшествия, в том числе места применения оружия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, получены показания сотрудников патрульной полиции, которые осуществляли преследование автомобиля, а также свидетелей этого происшествия и тому подобное.

«Действиям сотрудниками полиции во время преследования правонарушителей будет дана объективная правовая оценка», - подчеркнули в прокуратуре.

«Одновременно Голосеевским управлением полиции ГУ НП в г. Киеве расследуется уголовное производство по ст. 345 УК Украины, а именно по факту нанесения во время упомянутых событий телесных повреждений работнику правоохранительного органа», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве патрульная полиция во время ночной погони застрелила нарушителя

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW, в результате погиб пассажир этого автомобиля.

По словам начальника Управления патрульной полиции столицы Юрия Зозули, патрульные действовали законно и выполняли свои прямые обязанности - обеспечивали безопасность граждан.

«Патрульные начали преследование в Соломенском районе, через Шевченковский район до Голосеево. В течение движения автомобиль с нарушителями не реагировал ни на какие указания патрульных – остановиться или выйти из автомобиля. Водитель автомобиля грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других граждан, также двигался по встречной полосе», - отметил он.

Читайте такжеНацполиции дали месяц на стабилизацию ситуации с преступностью в Украине

Зозуля пояснил, что при выезде с проспекта Победы патрульные после нескольких предупреждений открыли огонь. Водитель BMW никак не отреагировал. Патрульные, руководствуясь статьей 46 закона о Нацполиции, открыли огонь по колесам. В целом, преследование продолжалось около 40 минут, за нарушителями гнались два патруля.

Он также добавил, что правонарушители, убегая от полицейских, сбили одного патрульного.

"На улице Заболотного, где из-за повреждения авто вылетело на обочину, двое пассажиров вышли с поднятыми руками и сдались, водитель пытался убежать. Его догнали и задержали. Затем в автомобиле обнаружили четвертого человека, который был ранен. Оказывали первую медицинскую помощь в течение 10 минут, но пострадавший скончался от ранений", - сообщил начальник столичной патрульной полиции.

Читайте такжеНа Закарпатье патрульные задержали за рулем автомобиля нетрезвого подполковника полиции

Как известно, патрульные полицейские уполномочены в исключительных случаях применять огнестрельное оружие, в частности, для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского.