"Наш край": выборы в Киеве отменили из-за шокирующих коммунальных тарифов

Об этом говорится в официальном заявлении партии, распространенном пресс-службой.

Согласно заявлению, настоящая причина отмены выборов в райсоветы – попытка власти переждать отопительный сезон.

«Жители столицы шокированы цифрами в коммунальных «платежках». Только за отопление «хрущевки» киевлянам приходится платить до 800 гривень. Очевидно, что за это люди не изберут в райсоветы представителей правящих партий. Это говорит об одном: перед страхом проиграть, власть готова отказаться от идеи децентрализации», - сказано в заявлении.

«Наш край» заявляет о необходимости выборов в райсоветы столицы, мотивируя это, в частности тем, что население только одного района Киева больше населения некоторых областных центров страны, где действуют и облсовет, и горсовет. Выборы в райсоветы столицы, по мнению представителей партии, являются логичным процессом в рамках децентрализации и передачи полномочий на места.

Как известно, сегодня Центральная избирательная комиссия должна была завершить формирование терризбиркомов в процессе выборов депутатов районных советов в Киеве. Но накануне, 5 февраля Окружной административный суд Киева сделал еще один шаг по срыву избирательного процесса – запретил ЦИКу подготовку к выборам.

Согласно опросу мнения жителей Киева, проведенному в конце января аналитической группой «Sociostream AG», 78% киевлян назвали нынешние тарифы за коммунальные услуги унизительными, 52% выразили готовность принять участие в выборах депутатов районных советов Киева, а 55% жителей столицы хотят видеть депутатами опытных управленцев и хозяйственников.