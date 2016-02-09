Киевский метрополитен просит не давать деньги "псевдоволонтерам" в вагонах

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

Соответствующий призыв с просьбой не жертвовать средства непроверенным "людям с коробками" будет звучать в вагонах столичной подземки.

"Специалисты проработали техническую возможность и сейчас одновременно в трех депо ведут работу по записи соответствующего текста в систему. Часть поездов с объявлениями уже вышла на линии. Это следующий шаг постоянной борьбы предприятия с "людьми со коробками"", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что недавно метрополитен организовал публичные обсуждения данного вопроса с правоохранителями, представителями фондов и активистами. По результатам обсуждения объявления с просьбой не давать деньги непроверенным лицам или представителям благотворительных организаций уже зазвучали на эскалаторах.

"Кроме того, предприятие поддерживает законопроект, предусматривающий запрет на сбор средств в общественном транспорте", - сообщили в метрополитене.