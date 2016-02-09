Обновленный велотрек в Киеве планируют открыть в конце мая

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городского головы.

"Как я и обещал, мы вернули велотрек городу Киеву, мы сохранили его для киевлян и теперь проводим реконструкцию, чтобы уже в конце мая все желающие могли тренироваться и заниматься спортом в центре велосипедной культуры, который будет создан на базе велотрека. Никаких застроек на велотреке быть не может и не будет! Поэтому я бы очень просил не спекулировать на этом вопросе. А паркинг, который обустраивается на данном этапе реконструкции, необходим для упорядочения парковки возле велотрека и создания инфраструктуры для удобства посетителей. Ведь нужно будет где-то оставлять машины, потому что улица Липинского довольно узкая", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что паркинг не создаст никаких неудобств ни для жителей окрестных домов, ни для посетителей велотрека, поскольку будет подземным, а над ним будет обустроена прогулочная зона.

Кличко напомнил, что территория велотрека и сквера имени Олеся Гончара объединены в единое общественное пространство.

На велотреке будет обустроена зона для экстремальных видов спорта и будет работать школа велосипедного мастерства для детей.

Как сообщалось, в ноябре 2014 года столичная власть вернула Киевский велотрек в собственность общины – депутаты Киевсовета проголосовали за расторжение договора аренды земельного участка, заключенного между Киевсоветом и предприятием "Велотрек Авангард", на котором располагается велотрек. В июне 2015 г. Апелляционный хозяйственный суд Киева поддержал решение Хозяйственного суда Киева о возвращении велотрека в собственность государства.

В августе мэр Киева Кличко поручил ускорить реконструкцию велотрека, в частности, оборудовать чашу велотрека для создания там зоны экстремального спорта, а также объединить территорию велотрека и сквера имени Олеся Гончара в единое общественное пространство.

24 сентября 2015 года Киевсовет дал согласие на бесплатное принятие в коммунальную собственность ряда спортивных сооружений столичного велотрека, которые находились в государственной собственности.

В ноябре 2015 года в КГГА сообщили, что в столице завершен первый этап восстановления Киевского велотрека и объединение его в единое общественное пространство с парком имени О. Гончара.