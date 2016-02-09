"Полиция показала, что может действовать решительно": Кличко прокомментировал смертельную погоню в Киеве

Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал на своей странице в Facebook действия патрульных, которые в ночь на 7 февраля застрелили 17-летнего парня во время погони.

"До сих пор ведется дискуссия относительно того, правомерно ли и правильно ли поступила полиция, которая применила оружие, чтобы остановить неадекватных нарушителей. Произошла трагедия, погиб 17-летний парень. Я считаю, что эта история должна показать всем "бравым" мажорам, любителям выпить за рулем и тем, кто привык к безнаказанности, что шутки закончились", - подчеркнул Кличко.

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Городской голова отметил, что это касается таких вопросов, как безопасность на дорогах, правил парковки в городе, незаконой торговли, в целом наведения порядка в столице. "Исключений не должно быть ни для кого. И полиция показала, что может действовать решительно и жестко в наведении порядка и законности в нашем городе", - отметил Кличко.

#Кличко: Полиция показала, что может действовать решительно и жестко в наведении порядкуТільки жесткие действия полиции по обеспечени... Опубликовано Кличко - мэр9 февраля 2016 г.

Напомним, в Киеве в ночь на 7 февраля произошла погоня со стрельбой, во время которой полицейские были вынуждены открыть ответный огонь - в результате погиб один человек.

В свою очередь начальник Управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля заявил, что патрульные, которые ночью в Киеве открыли огонь по автомобилю, водитель которого нарушил правила дорожного движения и не останавливался на требование правоохранителей, действовали законно и выполняли свои прямые обязанности - обеспечивали безопасность граждан.