В Киеве из-за сообщения о заминировании полиция проверяет все гипермаркеты "Эпицентр"
В Киеве из-за сообщения о заминировании полиция проверяет все гипермаркеты сети "Эпицентр".
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве, около часа назад поступило анонимное сообщение о заминировании одного из гипермаркетов.
Поскольку звонивший аноним не указал адрес, взрывотехнические службы вынуждены проверять все гипермаркеты "Эпицентр", расположенные в Киеве.
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По информации одного из крупнейших представительств "Эпицентра" на улице Полярной, 20-Д, тревога была ложной, и гипермаркет возобновил работу. Проверка заняла около часа.
При этом официальная позиция сети "Эпицентр" будет обнародована позже.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в совершении ложных сообщений о заминировании на различных объектах - станциях метрополитена, в магазинах, государственных учреждениях.