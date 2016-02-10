В Киеве из-за сообщения о заминировании полиция проверяет все гипермаркеты "Эпицентр"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве, около часа назад поступило анонимное сообщение о заминировании одного из гипермаркетов.

Поскольку звонивший аноним не указал адрес, взрывотехнические службы вынуждены проверять все гипермаркеты "Эпицентр", расположенные в Киеве.

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По информации одного из крупнейших представительств "Эпицентра" на улице Полярной, 20-Д, тревога была ложной, и гипермаркет возобновил работу. Проверка заняла около часа.

При этом официальная позиция сети "Эпицентр" будет обнародована позже.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в совершении ложных сообщений о заминировании на различных объектах - станциях метрополитена, в магазинах, государственных учреждениях.