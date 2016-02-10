"Адекватное применение силы": в МВД прокомментировали смертельную погоню в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания совместной коллегии МВД и Минюста на тему: "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан" сегодня в Киеве.

"Я полагаю, что здесь было адекватное применение силы", - заявил Аваков.

Министр отметил, что полиция не знала, что в автомобиле, который скрывался от погони, были несовершеннолетние. По словам Авакова, в автомобиле могли находится террористы.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW, в результате погиб 17-летний пассажир этого автомобиля.

Начальник Управления патрульной полиции столицы Юрий Зозуля заявил, что патрульные действовали законно и выполняли свои прямые обязанности - обеспечивали безопасность граждан. По словам Зозули, автомобиль с нарушителями не реагировал ни на какие указания патрульных – остановиться или выйти из автомобиля, водитель грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других граждан, также двигался по встречной полосе.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство и проверяет правомерность действий сотрудников патрульной полиции.

Как известно, патрульные полицейские уполномочены в исключительных случаях применять огнестрельное оружие, в частности, для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского.