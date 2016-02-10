Завтра в Киеве ожидается дождь, синоптики предупредили о штормовом ветре

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в столице 11 февраля будет облачно с прояснениями, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, ожидается дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью и днем 3-5° тепла, сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

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Кроме того, по прогнозам синоптиков, 12 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. 13 февраля облачно, ожидается дождь с мокрым снегом, днем сильные осадки, местами налипание мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, 13 февраля местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Температура 12 февраля ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла, 13 февраля ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть осторожными на автодорогах.