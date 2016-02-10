В Киеве от гриппа умерло почти полсотни человек

Об этом сообщает Главное управление Государственной санэпидслужбы в Киеве.

В частности, как говорится в сообщении, с начала эпидсезона от осложнений (пневмоний) гриппа умерло 48 человек, в том числе за 5-ю неделю года – 11 человек, за 3 дня текущей недели – 4 человека. Все умершие взрослые.

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За 3 дня текущего - 6 неделя (7-9 февраля) в столице заболели 10040 человек, что на 26,2% ниже аналогичного периода предыдущего – 5 недели, проинформировали в СЭС, добавив, что снижение заболеваемости отмечается среди всех возрастных категорий населения.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на 10 февраля от гриппа умерли 253 человека. При этом в сообщении министерства отмечалось, что в Киеве зарегистрировано 29 смертей от гриппа.