На Киевском море планируют открыть "рыбную биржу"

Как сообщила пресс-служба Госрыбагентства со ссылкой на главу ведомства Ярему Ковалива, после открытия биржи в Киеве ведомство намерено распространить эту практику по всей Украине.

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«Госрыбагентство работает с общественными активистами над созданием «рыбной биржи» в районе Киевского моря. Хотим апробировать этот проект как пилотный, показать, как это может выглядеть. После этого ввести по всей стране», - цитирует Ковалива пресс-служба.

По словам главы Госрыбагентства, практикаторговли свежей рыбой в рыболовных портах существует во многих морских странах. Рыболовные рынки, артели и рестораны являются важной составляющей инфраструктуры портовых регионов и дают дополнительный толчок для развития туризма в регионе.

«Для рыбаков и покупателей - это дополнительное удобство, ведь известно конкретное место, где сдают, продают и покупают водные биоресурсы. Покупателям сегодня очень трудно найти, где вылавливается и продается наша украинская рыба. В Украине, как и во всем цивилизованном европейском мире, должны появиться места, где рыбак сможет продавать, а покупатель покупать свежую, качественную, украинский рыбу», - отметил Ковалив.

Как сообщал УНИАН, ранее Ковалив отмечал, что украинские предприниматели готовы вкладывать средства в переработку рыбы, но ожидают некоторых изменений в сфере государственного регулирования рыбной отрасли. В частности, они ждут запуска «рыбных бирж», а также введения сертификатов происхождения рыбы, которые позволят отслеживать всю историю поступления рыбы к конечному потребителю. Госрыбагентство намерено ввести эти новшества в рамках реформирования ведомства к концу первого квартала 2016 года.