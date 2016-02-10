В Киеве автомобиль столкнулся с маршруткой: пострадало 6 человек

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что автобус двигался по маршруту №231 в направлении станции метро "Льва Толстого", однако перед пешеходным переходом автомобиль Ford Mustang выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Читайте такжеВ Киеве маршрутка протаранила полицейских (фото, видео)

По предварительной информации, в результате аварии пострадали шесть человек: водитель иномарки и пятеро пассажиров маршрутки.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины