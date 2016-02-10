В Киеве автомобиль столкнулся с маршруткой: пострадало 6 человек
20:03, 10 февраля 2016Киев
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В Киеве на улице Липковского в Соломенском районе автомобиль столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадало 6 человек.
В столице автомобиль столкнулся с маршруткой / autoua.net
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Отмечается, что автобус двигался по маршруту №231 в направлении станции метро "Льва Толстого", однако перед пешеходным переходом автомобиль Ford Mustang выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.
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По предварительной информации, в результате аварии пострадали шесть человек: водитель иномарки и пятеро пассажиров маршрутки.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины
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