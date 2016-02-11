Опубликован радиоперехват смертельной погони полиции за BMW в Киеве

Запись размещена на канале Youtube "Дорожного контроля".

Судя по репликам полицейских, преследование происходило от бульвара Шевченко, далее по проспекту Победы и Кольцевой дороге.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW, в результате погиб 17-летний пассажир этого автомобиля.

Начальник Управления патрульной полиции столицы Юрий Зозуля заявил, что патрульные действовали законно и исполняли свои прямые обязанности - обеспечивали безопасность граждан. По словам Зозули, автомобиль с нарушителями не реагировал ни на какие указания патрульных – остановиться или выйти из автомобиля, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности других граждан, также двигался по встречной полосе.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия) и проверяет правомерность действий сотрудников патрульной полиции.

Как известно, патрульные полицейские уполномочены в исключительных случаях применять огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью людей и/или полицейского.