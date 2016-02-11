Восемь партий объединили усилия для проведения выборов в райсоветы Киева

Как сообщает руководитель пресс-службы "УКРОПа" Евгения Кравчук в Facebook, декларация подписана сегодня во время митинга возле Киевской городской государственной администрации.

В документе отмечается, что партии объединяют усилия и ресурсы с целью создания районных в городе Киеве советов с широкими полномочиями и проведения честных и прозрачных выборов.

В декларации содержатся требования к Киевскому городскому голове Виталию Кличко и городскому совету, среди которых: обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием применить предоставленные Конституцией полномочия для прекращения проявлений попыток узурпировать власть в столице; присоединиться к судебным процессам по обжалованию постановления судьи Окружного административного суда Киева Алексея Огурцова об отсрочке выборов в районные советы; обратиться к Центральной избирательной комиссии с требованием возобновить избирательный процесс и назначить новую дату выборов в районные в городе Киеве советы не позднее апреля 2016 года.

Руководитель Киевской городской организации «УКРОПа» Дмитрий Симанский отметил: «Для нас принципиально важно, что кризисная ситуация с местным самоуправлением в Киеве стала толчком для реального, действенного объединения демократических и патриотических сил. Мы убеждены, что районным советам в городе Киеве быть».

Перед подписанием декларации состоялась акция в поддержку выборов в райсоветы Киева.

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Как сообщал УНИАН, 23 июля 2015 года Киевсовет принял решение "Об управлении районами города Киева", которым определил границы полномочий 10 районных советов в Киеве и назначила первые выборы таких депутатов райсоветов на 27 марта 2016 года.

ЦИК объявила о начале процесса по выборам депутатов райсоветов Киева с 6 февраля 2016 года.

5 февраля Окружной админсуд Киева принял решение остановить действие постановления ЦИК о проведении в столице 27 марта выборов в райсоветы.

28 января ЦИК подала апелляцию на решение Окружного админсуда об отмене выборов в райсоветы Киева.

29 января представители политических сил подписали совместное обращение к президенту Украины с призывом не допустить срыва выборов в столичные райсоветы и подали заявления в Генеральную прокуратуру Украины и Национальное антикоррупционное бюро.

Райсоветы в Киеве были ликвидированы в 2010 году.