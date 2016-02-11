Кличко призывают защитить от застройки 147 гектаров Беличанского леса

Народный депутат Юрий Левченко, избранный в Верховную Раду в одном из мажоритарных округов столицы, обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с призывом обеспечить защиту интересов киевской общины в суде, который 24 февраля рассмотрит дело о застройке 147 га Беличанского леса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Левченко заявил во время выступления на заседании Киевсовета.

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Он напомнил, что еще «горсовет Черновецкого» выделил 147 га на территории Беличанского леса, который сегодня уже является национальным парком, «фиктивному жилищно-строительному кооперативу из двух студентов и юридической фирмы Василия Хмельницкого».

Народный депутат подчеркнул, что землю отдали бесплатно под строительство коттеджного городка.

Левченко отметил, что община обжаловала это решение, было выиграно дело в админсуде.

«Но 4 февраля Высший хозяйственный суд Украины полностью перечеркнул наши достижения, потому что Киевсовет не являлся на заседания... Но еще есть возможность 24 февраля в Высшем админсуде это исправить. Поэтому я обращаюсь публично к Киевскому городскому голове – пришлите, наконец, своего представителя в суд и сделайте так, чтобы общине вернули 147 га, а не оставили у Василия Хмельницкого», - заявил Левченко, обращаясь к мэру.

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Как сообщалось, по данным активистов, Высший хозяйственный суд удовлетворил кассационную жалобу фирмы бизнесмена, члена Партии регионов Василия Хмельницкого, отменив решения первых инстанций, которые в 2015 году вернули Киеву 147 га земли национального парка в Беличанском лесу.