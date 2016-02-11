Кличко заявляет, что вопрос районных советов должен быть четко законодательно урегулирован

Вопрос районных советов должен быть четко урегулирован законодательно. Поскольку в Конституции о райсоветах в городах не говорится, возможно, парламент должен принять соответствующий закон.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

«У нас сегодня будет вопрос о выборах в райсоветы столицы. Райсоветов, которых пока нет, – нет ни в одном крупном городе Украины. Решение о таких выборах, как вы знаете, принял Киевсовет прошлого созыва», – отметил Кличко.

Он добавил, что сегодня звучат разные мнения, – нужны райсоветы в столице или нет. И подчеркнул, что вопрос в том, какие полномочия будут иметь эти органы местного самоуправления.

«Чтобы они не дублировались с полномочиями Киевсовета и чтобы у нас не было хаоса в управлении городом. Потому что у нас 120 депутатов Киевсовета. И к ним может добавиться еще более 500 депутатов райсоветов! Поэтому надо четко понимать и прописать, чем именно будут заниматься депутаты райсоветов, у которых будут полномочия совета, какую ответственность. И объяснить это людям», – отметил мэр.

Кличко отметил, что вопрос районных советов должен быть четко урегулирован законодательно.

«Поскольку в Конституции о райсоветах в городах речи не идет, тогда, возможно, парламент должен принять закон о районных советах в городах Украины: Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове. Чтобы мы не придумывали правила под каждые выборы и каждый город», – подчеркнул мэр столицы.

Кличко также призвал депутатов Киевсовета ответственно относиться к своим обязанностям и добросовестно работать в интересах киевлян.

«Я все больше слышу от людей, что политики «заигрались» в свои малоинтересные гражданам игры. Вместо того, чтобы воплощать те изменения, ради которых люди делегировали их во власть. Обещали людям несколько месяцев назад, когда шли на выборы, работать в интересах Киева и киевлян, то давайте конструктивно работать! Потому что люди устали от красивых слов и обещаний, люди уже не воспринимают их», – подчеркнул он.