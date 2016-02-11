Киевсовет призывает президента обеспечить гарантии проведения выборов в райсоветы города

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении столичного совета к Порошенко. Решение о направлении документа главе государства поддержали 86 депутатов Киевсовета из 113 зарегистрированных в зале.

Проект решения на рассмотрение депутатов был представлен председателями всех 5 фракций, представленных в горсовете, (“Единство”, “Солидарность”, “Объединение “Самопомич”, “Всеукраинское объединение “Свобода”, “Всеукраинское объединение “Батькивщина”).

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В обращении к Порошенко отмечается, что в столице местные общины всегда были движущей силой положительных изменений, и именно поэтому депутаты горсовета последовательно отстаивали восстановление районных советов как эффективного представительного органа местного сообщества.

«Сегодня жителей Киева хотят лишить шанса на развитие институтов местного самоуправления. Мы, представители Киевской территориальной громады, с такой ситуацией не согласны», - говорится в обращении.

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Как сообщал УНИАН, Киевсовет 23 июля 2015 года принял решение "Об управлении районами города Киева", которым определил границы полномочий 10 районных в городе Киеве советов и назначила первые выборы депутатов таких советов на 27 марта 2016 года.

ЦИК объявила о начале процесса по выборам депутатов райсоветов Киева с 6 февраля.

В то же время 27 января Окружной административный суд Киева своим определением приостановил выборы в районные советы Киева. Соответствующее решение суд принял по искам общественной организации "Общественный контроль "Наждак" и двух народных депутатов.

ЦИК подала апелляционную жалобу на это решение суда.

8 февраля заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив заявил, что Киевсовет изучит возможность присоединения в качестве третьей стороны к судебному процессу о приостановке подготовки выборов в районные советы Киева.